Мини видеокамера с датчиком движения,
с записью и с картой памяти
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Особенности мини видеокамеры с датчиком движения
Миникамеры с датчиком движения сегодня широко распространены в Москве. Большое количество современных моделей мини камер с записью имеют в своей конструкции детектор движений, что обеспечивает им большой охранный потенциал. Пользователи выбирают такую конфигурацию, чтобы иметь возможность просмотра всех произошедших событий за определенный период времени, переносить и редактировать материалы. Мини видеокамера с картой памяти сохранит весь отснятый материал на съёмной карте. Благодаря этому записи можно удобно хранить и переносить на другие устройства.
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Здесь есть:
- мини камера видеонаблюдения с датчиком движения;
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- Точные габариты, длина, ширина, высота
- Мощность датчика, дальность срабатывания.
- Алгоритм действий при тревоге
- Доступные режимы записи.
- Максимальный объем карты памяти.
- Максимальный размер записного файла.
- Формат сжатия изображения и звука.
- Угол съёмки.
- Разрешение фото и видео.
- Скорость съёмки.
- Способ монтажа, установки, подключения.
- Наличие понятной инструкции по установке и эксплуатации.
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