Мини видеокамера с датчиком движения,
с записью и с картой памяти

мини камера на движение, мини камера с датчиком движенияМини камера с реакцией на движение – это компактное устройство для охраны помещения, слежения за территорией, сбора нужной владельцу информацию.
 
Мини камера с датчиком движения автоматически включит запись видео при срабатывании тревоги по детектору, запустит оповещение пользователя одним из доступных способов. Такой функционал делает миникамеру с датчиком удобной не только для автономного использования, но и для работы в установленной системе сигнализации.
 

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Автономная миниатюрная видеокамера «JMC T-12» в руке
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Миниатюрная камера JMC T-12 с записью
  • Мегапиксельная матрица 1280х720 пикселей!
  • Невидимая ночная подсветка до 3 метров.
  • Встроенный микрофон для записи звука.
  • Автономная работа до 120 минут во время записи.
  • Поддержка карты памяти до 32 гигабайт.
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3400 ₽
от 3 штук 3060 ₽ ?
для юр.лиц 3638 ₽ ?
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Беспроводная автономная Wi-Fi IP камера HDcom A101-WiFi cо встроенным аккумулятором
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Беспроводная автономная Wi-Fi IP камера HDcom A101-WiFi
  • Разрешение видео HD 1280x720 пикселей
  • Автономная работа до 2 месяцев
  • Беспроводная связь по сети Wi-Fi
  • Доступ со смартфона на iOS и Android
  • Запись на карту памяти до 64 Гб
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5100 ₽
от 3 штук 4590 ₽ ?
для юр.лиц 5457 ₽ ?
заказ в 1 клик


Миниатюрная WI-FI IP камера Link B07TW-8G с записью по движению
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Миниатюрная WI-FI IP камера Link B07TW-8G
  • Разрешение FullHD 2 Мпкс - 1920х1080!
  • Просмотр видео на Android и iPhone.
  • Датчик движения и запись на SD-карту.
  • Работа с беспроводной сетью Wi-Fi.
  • Размер камеры 40 х 40 мм.
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3600 ₽
от 3 штук 3240 ₽ ?
для юр.лиц 3852 ₽ ?
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Уличная 3G IP-камера Link-NC133SG Silver-8G
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Уличная 3G IP-камера Link NC132SG Silver-8G
  • Cамая маленькая уличная 3G камера!
  • 2 мегапиксельная матрица - 1920х1080
  • Удаленный доступ из приложения и ПК
  • Угол обзора 90 градусов, поддержка SIM
  • Видеозапись на карту памяти до 128 Гб
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14500 ₽
от 3 штук 13050 ₽ ?
для юр.лиц 15515 ₽ ?
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Уличная 3G IP-камера Link-NC132SG Black-Fisheye-8G
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Уличная 3G IP-камера Link-NC132SG Black-Fisheye-8G
  • Cамая маленькая уличная 3G камера!
  • 2 мегапиксельная матрица - 1920х1080
  • Удаленный доступ из приложения и ПК
  • Угол обзора 140 градусов, поддержка SIM
  • Видеозапись на карту памяти до 128 Гб
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14800 ₽
от 3 штук 13320 ₽ ?
для юр.лиц 15836 ₽ ?
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Уличная 3G IP-камера Link NC132SG Silver-8G
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Уличная 3G IP-камера Link-NC133SG Silver-8G
  • Работа через мобильный интернет 3G
  • 2 мегапиксельная матрица - 1920х1080
  • Угол обзора 90 градусов, питание PoE
  • ИК подсветка до 8 метров
  • Видеозапись на карту памяти до 128 Гб
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14700 ₽
от 3 штук 13230 ₽ ?
для юр.лиц 15729 ₽ ?
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3G/4G - с SIM-картой
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Уличная 4G IP-камера Link NC132FG Silver-8G
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Уличная 4G IP-камера Link NC132FG Silver-8G
  • Cамая маленькая уличная 4G камера!
  • 2 мегапиксельная матрица - 1920х1080
  • Удаленный доступ из приложения и ПК
  • Угол обзора 90 градусов, поддержка SIM
  • Видеозапись на карту памяти до 128 Гб
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18500 ₽
от 3 штук 16650 ₽ ?
для юр.лиц 19795 ₽ ?
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Уличная 4G IP-камера Link-NC133FG Silver-8G
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Уличная 4G IP-камера Link-NC133FG Silver-8G
  • Cамая маленькая уличная 4G камера!
  • 2 мегапиксельная матрица - 1920х1080
  • Удаленный доступ из приложения и ПК
  • Угол обзора 90 градусов, поддержка SIM
  • Видеозапись на карту памяти до 128 Гб
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19500 ₽
от 3 штук 17550 ₽ ?
для юр.лиц 20865 ₽ ?
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Уличная Wi-Fi IP-камера Link NC132SPW Silver-8G
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Уличная Wi-Fi IP-камера Link NC132SPW Silver-8G
  • Cамая маленькая уличная IP камера!
  • 2 мегапиксельная матрица - 1920х1080
  • Удаленный доступ из приложения и ПК
  • Угол обзора 90 градусов, питание PoE
  • Видеозапись на карту памяти до 128 Гб
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12400 ₽
от 3 штук 11160 ₽ ?
для юр.лиц 13268 ₽ ?
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Уличная Wi-Fi IP-камера Link-NC132SPW Black-Fisheye-8G
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Уличная Wi-Fi IP-камера Link-NC132SPW Black-Fisheye-8G
  • Cамая маленькая уличная 4G камера!
  • 2 мегапиксельная матрица - 1920х1080
  • Удаленный доступ из приложения и ПК
  • Угол обзора 140 градусов, питание PoE
  • Видеозапись на карту памяти до 128 Гб
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12700 ₽
от 3 штук 11430 ₽ ?
для юр.лиц 13589 ₽ ?
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Миниатюрная Wi-Fi IP-камера Link NC128SPW-8G
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Миниатюрная Wi-Fi IP-камера Link NC128SPW-8G
  • Cамая маленькая Wi-Fi IP камера!
  • Разрешение HD - 1280х720
  • Удаленный доступ из приложения и ПК
  • Угол обзора 110 градусов, питание PoE
  • Видеозапись на карту памяти до 128 Гб
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9900 ₽
от 3 штук 8910 ₽ ?
для юр.лиц 10593 ₽ ?
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new
Миниатюрная Full HD камера «JMC T-11»
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Миниатюрная Full HD камера JMC T-11 с записью
  • 2-мегапиксельная матрица 1280х720 пикселей!
  • Невидимая ночная подсветка до 4 метров.
  • Встроенный микрофон для записи звука.
  • Автономная работа до 2 часов во время записи.
  • Поддержка карты памяти до 32 гигабайт.
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6300 ₽
от 3 штук 5670 ₽ ?
для юр.лиц 6741 ₽ ?
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Особенности мини видеокамеры с датчиком движения

Миникамеры с датчиком движения сегодня широко распространены в Москве. Большое количество современных моделей мини камер с записью имеют в своей конструкции детектор движений, что обеспечивает им большой охранный потенциал. Пользователи выбирают такую конфигурацию, чтобы иметь возможность просмотра всех произошедших событий за определенный период времени, переносить и редактировать материалы. Мини видеокамера с картой памяти сохранит весь отснятый материал на съёмной карте. Благодаря этому записи можно удобно хранить и переносить на другие устройства.
 

мини видеокамера с записью, мини видеокамера с картой памяти
 

Чтобы сегодня купить мини видеокамеру с датчиком движения, не придется никуда ходить. Легко и быстро можно сделать онлайн заказ в интернет магазине с большим ассортиментом.

Здесь есть:

  • мини камера видеонаблюдения с датчиком движения;
  • мини видеокамера с датчиком движения и ночным видением;
  • мини камера с циклической записью, функцией записи по расписанию и по отправленному запросу.
     

Так можно купить мини видеокамеру с датчиком движения и записью и картой памяти, по цене от 1000 рублей.

На сайте дана вся важная техническая информация:

  • Точные габариты, длина, ширина, высота
  • Мощность датчика, дальность срабатывания.
  • Алгоритм действий при тревоге
  • Доступные режимы записи.
  • Максимальный объем карты памяти.
  • Максимальный размер записного файла.
  • Формат сжатия изображения и звука.
  • Угол съёмки.
  • Разрешение фото и видео.
  • Скорость съёмки.
  • Способ монтажа, установки, подключения.
  • Наличие понятной инструкции по установке и эксплуатации.
     

Также на сайте есть отзывы других покупателей с реальными примерами эксплуатации конкретной модели мини видеокамеры с датчиком движения и записью на карту памяти. По ним легко сделать вывод об эффективности использования устройства в той или иной ситуации. В итоге, удастся подобрать модель с оптимальным соотношением характеристик для поставленных задач.


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